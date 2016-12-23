W飯店命案 檢今約談2名W飯店主管

台北地檢署偵辦郭姓女子W飯店猝死案，為了釐清「土豪哥」朱家龍等人訂房以及開趴時，有哪些人曾參與派對、退房後房務員有無發現可疑物品、有無聽聞或目擊郭女在房內被下藥或毆打等諸多疑點，今天下午傳喚2名W飯店主管作證。

北檢先前已2度赴W飯店蒐證，並陸續就訊12名房務員查證。

(中時)