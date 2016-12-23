2017台北新車大展 美女香車一次看夠

主辦單位為吸人氣也花招競出，開幕活動邀來都擁有F奶的日本賽車皇后早瀨彩和裸體寫真女王李宓兩人都穿著清涼比基尼上陣。（鄧博仁攝）

賽車皇后炒熱氣氛。（鄧博仁攝）

消費者進場即可一窺2017年式新車堂奧。（鄧博仁攝）

舉凡新銳房車、休旅車、跑車等盡皆涵蓋，消費者進場即可一窺2017年式新車堂奧。（鄧博仁攝）

2017台北新車大展吸引許多人前往。（鄧博仁攝）

一年一度，「2017台北新車大展」23日起至26日，一連4天於台北市信義路世貿一館盛大展出，這次集結最新年式新車，無論車種或款式盡皆為業者精挑細選，舉凡新銳房車、休旅車、跑車等盡皆涵蓋，消費者進場即可一窺2017年式新車堂奧。

主辦單位為吸人氣也花招競出，開幕活動邀來都擁有F奶的日本賽車皇后早瀨彩和裸體寫真女王李宓兩人都穿著清涼比基尼上陣。2017台北新車大展美女香車讓你一次看個夠。

(中時)