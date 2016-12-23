美國總統祝賀團 明年1／16啟程
台灣籌組代表團參加「第58屆美國總統就職典禮」，總統府今天表示，祝賀團訂於明年1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。代表團將由行政院游前院長錫堃擔任團長率領共11人，預計16日啟程，23日返抵國門。
總統府發言人黃重諺指出，鑒於中華民國與美國之友誼深厚，且近年來雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示台灣政府與人民對雙方緊密友好關係之重視，同時回應今年美方派遣慶賀團來台祝賀蔡總統520就職之善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席明年之美國總統就職典禮。
黃重諺說，代表團將由行政院游前院長錫堃擔任團長，團員包括游前院長夫人、台中市林市長佳龍、嘉義縣張縣長花冠、國安會童諮詢委員振源、立委陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐、陳怡潔等人。
代表團訂於明年1月16日啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。
黃重諺強調，美關係源遠流長，雙方關係近年來更有大幅進展；政府特別對川普總統當選人就職表達恭賀之意，未來將在既有之良好互信與互動基礎上，繼續強化臺美關係。
(中時)
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