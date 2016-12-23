催生高CP值設計旅店,米力旅店逢甲蛋黃區搶客

「米力旅店（Mini Hotel）」位福星北一巷，是台中逢甲商圈的蛋黃區。（馮惠宜攝）

「米力旅店（Mini Hotel）」以廉價航空思維，透過複層設計把3.5坪的空間變成4人房，透過夾層設計讓房間多了趣味、提升整體利用率。（馮惠宜攝）

誰說設計旅店一定要大坪數，以「國際知客（Kun Hotel）」旅店在逢甲商圈打出知名度的米力開發，最近在福星北一巷開設「米力旅店（Mini Hotel）」，業者以廉價航空思維，透過複層設計把3.5坪的空間變成4人房，透過夾層設計讓房間多了趣味、提升整體利用率。

台中逢甲商圈一向是設計旅店的一級戰區，3年前Kun Hotel開幕引發業界熱議，Kun和睏有同音之趣，加上位置位於商圈蛋黃區，開幕迄今年住房率達92％，簡直是逢甲地區旅店優等生。

最近米力集團Mini Hotel開幕，古典英式建築加上魔幻客房設計加上四人房2000元左右的房價，再景氣低迷之際，再度在旅宿市場？下震撼彈，米力開發董事長劉士賢自豪的說，一般飯店越蓋越大的趨勢不同，米力卻是越蓋越小，完全走精緻化路線。

據統計，逢甲觀光夜市商圈一年有1300萬人次湧入，在平日周一至周四期間，每天平均有2.5萬人次，假日則有7萬人次，其中約有20％會停留過夜，以此推估，一年有高達250萬房間數的需求，每年住宿商機逾50億元。

劉士賢分析，逢甲日租套房房間數約1千間，合法的旅店則有近20家，這顯示這裏確實有住宿需求，但受價格取向使得旅客寧可選擇日租套房，為打破新飯店高住宿費的定率，米力旅店特別以複層設計，在3.5坪空間營造出超過6坪的空間感，透過上下層的複層設計，入住後並不會感到壓迫，反而有驚奇的感覺。

也因為走小而美路線，平日平均房價在1,680元（不含早餐）至1,980元（含早餐）之間，對年輕人親子客層或背包客極具吸引力。

(中時)