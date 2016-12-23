加強照護 量身打造社區據點健康手冊

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因應長照2.0上路，高雄市社會局執行「多元健康促進服務試辦計畫」，依照據點不同的需求，量身打造「專屬健康促進操作手冊」，可做為社區據點未來訓練的範本。

高雄市社會局今天表示，為因應長照2.0上路，委託社團法人高雄市職能治療師公會執行「多元健康促進服務試辦計畫」，依照據點不同的需求，結合美國職能科學「生活型態再設計」的概念，發展出「健康職能生活處方」，以有效協助長輩預防並延緩失能與失智。

預防失能服務將是長照2.0的重點服務項目，為讓專業資源與社區照顧關懷據點全面銜接整合，高雄市職能治療師公會陸續派出專業治療師，深入18處經遴選具備基礎照顧能量的據點，進行540次的專業人員訪視。

社會局表示，專業人員訪視過程中，先進行據點組織與長輩需求評估，再執行發展出認知刺激、心理社會功能提升、身體功能促進等服務模式，又依照據點特性發展不同的特色方案及社區需求，製作出為社區據點量身打造的「專屬健康促進操作手冊」。1051223

(中央社)