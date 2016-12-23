熱點名稱改成Note 7 維珍班機差點迫降

我要評比

美國1架班機延後，而且還差點迫降，因為1名乘客將無線裝置名稱改成三星Galaxy Note 7。

英國廣播公司（BBC）報導，在Note 7傳出數起冒煙起火事件後，美國運輸部禁止乘客攜帶Note 7上飛機。

20日搭乘維珍美國航空（Virgin America）從舊金山飛往波士頓的乘客沃契修夫斯基（Lucas Wojciechowski）告訴BBC新聞，他打開筆電發現三星Galaxy Note 7的名稱熱點，還拍照留下來作證。

沃契修夫斯基發推文說，這班午夜班機機組人員要求拿Note 7的乘客按服務鈴通報。機長也警告乘客他們可能必須要緊急迫降。

「這不是開玩笑，我們要開燈（現在是晚間11時），搜查每個人的包包，直到我們找到為止。」

「我是機長，如果沒有人趕快出面承認的話，顯然這架飛機必須進行迫降和搜查。」

之後手機主人出面澄清說機上沒有Note 7，他們只是將SSID無線裝置名稱改成三星Galaxy Note 7_1097。

根據沃契修夫斯基，機組人員之後宣布：「各位小姐、先生，我們找到有問題的手機了。幸運的是，只有手機名稱改成『Galaxy Note 7』，它並不是支GN7。」（譯者：中央社陳昱婷）1051223

(中央社)