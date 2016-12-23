熱點名稱改成Note 7 維珍班機差點迫降
美國1架班機延後，而且還差點迫降，因為1名乘客將無線裝置名稱改成三星Galaxy Note 7。
英國廣播公司（BBC）報導，在Note 7傳出數起冒煙起火事件後，美國運輸部禁止乘客攜帶Note 7上飛機。
20日搭乘維珍美國航空（Virgin America）從舊金山飛往波士頓的乘客沃契修夫斯基（Lucas Wojciechowski）告訴BBC新聞，他打開筆電發現三星Galaxy Note 7的名稱熱點，還拍照留下來作證。
沃契修夫斯基發推文說，這班午夜班機機組人員要求拿Note 7的乘客按服務鈴通報。機長也警告乘客他們可能必須要緊急迫降。
「這不是開玩笑，我們要開燈（現在是晚間11時），搜查每個人的包包，直到我們找到為止。」
「我是機長，如果沒有人趕快出面承認的話，顯然這架飛機必須進行迫降和搜查。」
之後手機主人出面澄清說機上沒有Note 7，他們只是將SSID無線裝置名稱改成三星Galaxy Note 7_1097。
根據沃契修夫斯基，機組人員之後宣布：「各位小姐、先生，我們找到有問題的手機了。幸運的是，只有手機名稱改成『Galaxy Note 7』，它並不是支GN7。」（譯者：中央社陳昱婷）1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。