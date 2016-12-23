土耳其對敘空襲 24小時內88名平民喪生

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敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，土耳其昨天早上開始在敘利亞北部發動空襲，至少造成88名平民喪生，其中包括24名孩童。

法新社與路透社報導，這個總部設在英國的戰爭監督組織表示，72名市民在昨天空襲中喪生，砲擊持續至今天，又造成16人死亡。

人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社：「24小時內有88名平民喪生。」

他說，自安卡拉當局今年8月干預敘利亞以來，這次是人權瞭望台組織紀錄中最血腥的1次攻擊。（譯者：中央社廖禹揚）1051223

(中央社)