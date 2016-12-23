聖國總理談與台斷交 陸：一中深入人心
聖多美普林西比總理派翠斯．陀沃達昨天指中國大陸是重要戰略夥伴，聖國與台灣斷交是正確決定。大陸外交部發言人華春瑩今天表示，這說明「一中」原則愈來愈深入人心。
據外電報導，派翠斯．陀沃達（Patrice Trovoada）22日表示，基於中國大陸是重要戰略夥伴，聖國政府有必要改善人民生活條件，與台灣斷交對聖國來說是「最正確的決定」。
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說，派翠斯．陀沃達上述表態「用很樸實的語言說明了一個非常深刻的道理，那就是『一個中國』原則現在愈來愈深入人心」。
華春瑩表示：「如果說中國有戰略，那就是我們一貫地堅持在『一個中國』原則和和平共處五項原則的基礎上，與世界各國都發展友好合作的關係。」
她說，大陸向來本著合作共贏、開放的心態與其他國家發展合作，相信能造福當地人民，有助於相關國家的經濟社會發展。
華春瑩重申，「一中」原則是「大勢所趨、人心所向」，「所以我也願意藉此機會再次對聖普領導人有關表態表示讚賞，也對聖普重新回到『一個中國』的正確軌道表示讚賞和歡迎」。1051223
(中央社)
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