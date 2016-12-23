政院：責請國發會加強管考監院糾正案

行政院今天表示，自民國80年至今，監察院對行政院及所屬糾正1943案，其中已屆期並已函復者1792案；未屆期繼續辦理者151案，目前已責由國發會加強管考。

監察院上午在行政院舉行巡查會議，行政院長林全在會中報告過去一年來的施政重點，監察院長張博雅致詞時則表示盼行政院與監察院在五權憲法體制下分就不同權責領域，共同為國家廉能、民眾福祉奉獻心力符合人民期望，並請行政院各部會積極重視彈劾及糾正案。

行政院下午發布新聞稿表示，自民國80年1月1日至今年12月22日止，監察院對行政院及所屬提出糾正案共計1943案，其中已屆期並已函復者1792案；未屆期繼續辦理者151案，已責由國發會加強追蹤管考，以掌握時效。

此外，截至今年11月15日止，監委所提彈劾行政院各機關的公務員共97人，其職務異動情形為：撤職者1人；休職者3人；離職者3人；降調（級、職）者6人；退休（職、伍）者27人；維持原職等者30人；免職者1人；其他情形者26人。

林全另也向在場監委說明近一年施政重點，包括加速國內產業轉型升級、健全社會安全網絡、強化社會安定措施、建立台灣永續發展新環境、強化政府管理效能、厚植教育文化內涵、鞏固國家安全力量等項目。

其中並特別提到以維持現狀做為兩岸關係核心，維繫兩岸和平發展，將依「公開透明、人民參與、國會監督」原則，持續推動兩岸互動及協商，在對等與尊嚴的基礎上，透過兩岸兩會機制進行良性對話，以建立一致性、可預測、可持續的兩岸關係。1051223

(中央社)