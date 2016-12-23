總統府：內閣調整沒有設定時間點

外傳立法院新會期開議前將有一波內閣改組，總統府今天表示，內閣調整沒有設定時間點，運轉中的團隊，如果有哪些人事上需要進行補強或布局，總統和政府團隊會有整體思考。

媒體報導，許多民主進步黨大老、立法委員認為總統蔡英文用人不當，建議內閣應該局部改組，在立法院新會期開議前就會有一波內閣調整，被點名的包含勞動部長郭芳煜、衛福部長林奏延及交通部長賀陳旦等。

總統府發言人黃重諺表示，不清楚錯誤消息來源是什麼，內閣調整沒有設定時間點；運轉中的團隊，如果有哪些人事上需要進行補強或布局，總統和政府團隊會有整體思考，團隊在不同階段有不同任務，什麼時候有相應任務，會有相應布局。1051223

(中央社)