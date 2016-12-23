行銷台中花博 校園大使徵選出爐
台中市政府日前舉辦「台中花博校園大使徵選」，廣邀全台在校學子踴躍參與，票選結果出爐，台中市長林佳龍今天頒發獎牌給3位大使，期盼用活潑、有創意的方式行銷台中花博。
台中市新聞局今天舉辦「台中花博校園大使徵選」成果發表會，票選結果分別由台北大學孫子涵、旭光高中林葦萍、中台科技大學黃郁雯獲得前3名。
林佳龍表示，2018世界花博的場館已經陸續開始興建，下階段就是活動行銷，期盼3位大使展現年輕人的活力創意，讓花博更多采多姿，也希望更多志工參與，在花博盛會當中找到屬於自己的角色，共同行銷花博。
林佳龍也稱讚3位大使具備明星條件，希望透過他們的宣傳，提升年輕人對花博的關注，也號召更多同學一同參與。
新聞局指出，此次活動於10月公開徵選，共吸引146名參賽者，經歷8天投票，最終由來自台中大甲、獲得1萬7574票的孫子涵奪冠，來自南投、年僅15歲的林葦萍以1萬6517票獲得亞軍，來自彰化的黃郁雯獲得9661票，榮獲季軍。
新聞局表示，3位優勝者除可獲得高額獎金外，也將成為台中世界花博校園大使，為花博拍攝一系列的宣傳照，並有機會參與2018台中世界花博相關活動，將滿滿的青春活力注入台中。1051223
(中央社)
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