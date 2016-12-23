蘭嶼鄉長：終止核廢貯存地租賃契約

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧今天表示，蘭嶼人默默承受台灣經濟奇蹟後核廢料的恐懼，台電承諾遷移核廢料卻一再跳票，將終止台電核廢料貯存地租賃契約，並要求儘速遷移蘭嶼核廢料。

夏曼．迦拉牧與總統府資政夏本．嘎那嗯下午在立法院舉行記者會。

夏曼．迦拉牧首先感謝各界對蘭嶼核廢遷移、貯存地問題的協助與關心，但也以沈痛、悲傷的心情，為蘭嶼核廢議題發聲和努力往生的先賢前輩默哀10秒。

夏曼．迦拉牧表示，蘭嶼人天性善良，默默承受台灣經濟奇蹟後，「核廢料惡靈的恐懼」長達30多年，台電承諾遷移核廢料、歸還蘭嶼安全乾淨的生存空間，卻一再跳票。核廢安全問題攸關達悟族人生存，他以最沈痛憤怒的心情，要終止台電在蘭嶼核廢料貯存地租賃契約，要求台電立刻遷移核廢料。

夏曼．迦拉牧表示，蘭嶼核廢料遷移問題，也是台灣永續發展問題，試想若10萬桶核廢料進入海裡，「台灣能置身事外嗎？寶島會不會走上日本後路？」呼籲儘速將核廢料遷移到安全永久貯存場址。1051223

(中央社)