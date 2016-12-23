麥寮空品達紫色危險等級

我要評比

環保署空氣品質監測網今天顯示，雲林麥寮地區空氣品質指標（AQI）下午5時達到「紫色」危險等級，對所有族群非常不健康，指標污染物為懸浮微粒（PM10）。

行政院環保署空氣品質監測網今天下午5時更新網站資訊，麥寮地區AQI達非常不健康「紫色」危險等級。環保署監資處副處長張順欽指出，麥寮地區AQI這麼高是因風速太強，造成河川揚塵所導致。

除了麥寮地區，全台也有近50個測站已達到橘色警戒等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署提醒，西半部、馬祖、馬公及竹苗地區敏感族群注意，麥寮及潮州地區所有族群應減少在戶外活動。1051223

(中央社)