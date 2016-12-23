68歲的她退休種咖啡3年 比賽奪冠

「2016屏東咖啡嘉年華」中的咖啡競賽，春日鄉68歲翁玉華3年前公務員退休後，在自家土地上種咖啡，才3年就在咖啡競賽的傳統水洗組中奪得冠軍，今天領獎，喜極而泣。

這次的咖啡競賽在11日落幕，有來自全台的咖啡農、烘培咖啡好手參加，還有來自馬來西亞及香港的參賽者，比賽分咖啡生豆評鑑和咖啡烘焙競賽。

咖啡生豆評鑑在「傳統水洗組」及「其他處理組」競賽中，2組的前3名都是屏東縣的咖啡農，烘培競賽的冠軍則由泰武咖啡生產合作社員工林凱琳奪得。

翁玉華在傳統水洗組中奪冠，因為她是咖啡界的新人，又以68歲才短短3年的種咖啡經歷就有傑出表現引人注目，翁玉華在發表她種咖啡的故事時，數度流淚，她說，得獎是讓她感動的意外。

她說，65歲從春日鄉公所退休，當時春日鄉許多人已開始在種咖啡，她覺得好奇，跟種咖啡的年輕人聊心得後，也想在父親留下一直荒廢的土地上種咖啡，讓退休生活有事做。

翁玉華說，她的土地只有7分地，但她抱著愉快的心情種咖啡，有退休金沒有經濟壓力，因此，重質不重量，力求咖啡豆沒有瑕疵豆，她能奪冠是因為她的豆子種在海拔700公尺的地方，溫度和濕度都適合咖啡種植，加上她力求品質。

翁玉華說，希望她的得獎能鼓勵春日鄉及屏東縣的咖啡農，春日鄉及屏東縣山區一定可以種出好咖啡，但一定要重質不重量。

獲得烘培賽冠軍的林凱琳今年35歲，她表示，回到原鄉工作前，曾在外地飄泊了幾年，待過麵包店，直到2年多前因勞動部培力就業計畫進入泰武咖啡生產合作社工作，對咖啡產生了濃厚的興趣，一直在咖啡烘焙領域鑽研，並取得Q Grader 咖啡評鑑師的證照。

縣政府表示，屏東咖啡創造佳績帶動屏東咖啡產業的競爭力，為未來建置全台首座咖啡博物館打根基。1051223

(中央社)