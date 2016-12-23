貪賺外快 送貨員兼差當車手遭逮
新北市擔任送貨員的55歲楊姓男子，為了多賺點外快，兼差擔任詐騙集團車手，藉送貨員身分掩飾，在工作時間轉交贓款，警方日前循線逮捕楊男，並一舉逮捕詐騙集團7名成員，粗估不法詐財逾600萬元，訊後將一干人等依詐欺罪嫌移送法辦。
警方調查，該詐騙集團透過高薪代價吸引車手，在物流公司上班的楊男，為增加收入，正中下懷被吸收為車手。集團由翁、施、徐、楊、吳、常、彭等7人分工，電話通知無辜民眾「網路購物設定錯誤，造成重複扣款」，從中詐取款項，從去年至今已有192位民眾受害，估計得手金額逾6百萬元。
警方表示，該集團詐騙手法雖老套，但分工縝密，由翁姓主嫌透過SKYPE帳號聯繫底下車手，前往連鎖大賣場置物櫃拿取被害人金融卡、提款卡，再到提領機提領贓款，最後相約連鎖速食店廁所交付贓款。
新莊警分局員警會同刑事局電信偵查大隊成立專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦，經連日蒐證，分析翁嫌SKYPE通話紀錄後，日前一舉逮捕翁姓主嫌、楊男等7人，全案依詐欺罪嫌送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。