貪賺外快 送貨員兼差當車手遭逮

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新北市擔任送貨員的55歲楊姓男子，為了多賺點外快，兼差擔任詐騙集團車手，藉送貨員身分掩飾，在工作時間轉交贓款，警方日前循線逮捕楊男，並一舉逮捕詐騙集團7名成員，粗估不法詐財逾600萬元，訊後將一干人等依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，該詐騙集團透過高薪代價吸引車手，在物流公司上班的楊男，為增加收入，正中下懷被吸收為車手。集團由翁、施、徐、楊、吳、常、彭等7人分工，電話通知無辜民眾「網路購物設定錯誤，造成重複扣款」，從中詐取款項，從去年至今已有192位民眾受害，估計得手金額逾6百萬元。

警方表示，該集團詐騙手法雖老套，但分工縝密，由翁姓主嫌透過SKYPE帳號聯繫底下車手，前往連鎖大賣場置物櫃拿取被害人金融卡、提款卡，再到提領機提領贓款，最後相約連鎖速食店廁所交付贓款。

新莊警分局員警會同刑事局電信偵查大隊成立專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦，經連日蒐證，分析翁嫌SKYPE通話紀錄後，日前一舉逮捕翁姓主嫌、楊男等7人，全案依詐欺罪嫌送辦。

(中時)