晨翔擺出勝利姿勢。(聯合互動提供)

晨翔和邱翊橙。(聯合互動提供)

Janet和路斯明看夜景。(聯合互動提供)

Janet和路斯明看夜景。(聯合互動提供)

Janet和路斯明開車看夜景。(聯合互動提供)

《High 5制霸青春》開播以來球賽戲接近真實，除了體適能教練何守正、棒球選手林益全、曾為HBL球員的哈孝遠等人參與演出外，上周更找來台灣啤酒男子籃球隊執行教練周俊三客串，讓觀眾驚喜連連，獲得各界好評。本周將播出第11集，一別之前球場戲，改用Key板拍攝，最多戲份的SpeXial-晨翔說：「有電玩的單打對決感」。

《High 5》導演林子平表示，這部戲一到十集連續出現了八場球場比賽，為了增加觀眾的新鮮感、豐富不同視覺，加快戲劇節奏，所以選擇在第十一集這種方式拍攝呈現比賽流程，手法上採取他擅長的廣告拍攝手法，將空間抽離真實球場，保留給觀眾更多想像。

對於用Key板拍攝球賽，晨翔表示跟真打很不一樣，依賴想像力，想像球框的位子、對手的位子，相當考驗演技，但是並沒有比較輕鬆。看到剪接出來的效果，熱愛打電玩的他說，「很刺激」。因為在攝影棚拍攝，沒有環境感、沒有觀眾，邱翊橙說必須先身歷其境地想像在籃球場裡緊張的情緒，會讓觀眾耳目一新。

上集高英軒飾演的助理教練，在許願平台上告白Janet飾演的林佳璐，本周路斯明飾演的司博然急起直追，開Nissan汽車約林佳璐到燈光美氣氛佳的地方看夜景，車子搭配美景，畫面宛如電影場景，但劇中設定司博然碰到喜歡的人就狂打嗝，氣氛尷尬超煞風景。

談到糗事，Janet分享某次和老公George在朋友聚會上見面，當時還不太熟，那天感冒又抽了一小口水煙，頭昏腦脹即將暈過去的同時，一旁的George接住了她，昏過去的剎那，她浮現居然是「這個人怎麼這麼帥」，現在回想起來覺得有趣又有點糗。路斯明則分享他曾經在喜歡的人面前想要耍帥灌籃，結果被籃框蓋火鍋，球彈出來還打到臉上。

《High 5制霸青春》共13集，為回應粉絲期待，12月31日跨年夜不停播，陪熱愛這部戲的粉絲一起跨年。

(中時)