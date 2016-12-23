回高雄就是不一樣 義守兩個壓哨球退世新
本屆UBA重返公開一級的義守大學，第2階段回到高雄果然氣勢如虹，今面對世新大學，即使是在高雄師大出賽，而不是在主場迎戰，仍是手感火熱，第2節與第3節分別由中鋒溫立煌與吳彥儒飆進壓哨三分球，展現超強運氣，終以79比48大勝，也打下開季4連勝。
「我昨天晚上做夢夢到我手氣會很好！」溫立煌打趣表示，昨晚夢境中雖沒有明確情境，但就是記住似乎在比賽中會有好事發生，他此役不但飆進壓哨三分球，還秀了灌籃，在特地到場看球的祖父母面前表現得非常賣力，他笑說：「盡在不言中！」
說也奇怪，義守大學在溫立煌飆進壓哨三分球後，下半場如猛虎出閘，一舉打出22比9攻勢拉開比分差距，也提前奠定勝基，溫立煌說：「回高雄大家手氣都會很好。」這也是他正式比賽第一次飆進壓哨三分球。
身高200公分的溫立煌今年入選亞大籃國手，成長與進步都讓義守教練謝玉娟看在眼裡，謝玉娟說：「他以前就是表現不好又愛念，但現在不只自己進步，還願意鼓勵學弟，讓整個球隊變得更好。」
壓哨球一場比賽有一次都難得，何況是兩次，讓謝玉娟從會心一笑，變開懷大笑，她強調，開賽球員沒有掌握節奏，但兩個壓哨球投進，讓全隊都打開了，她說：「我更高興的是，他們專注在比賽，清楚時間已經在倒數，把握該出手的時機。」
(中時電子報)
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