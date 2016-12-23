詹家姊妹出征 期待春節會粉絲

詹皓晴勤練網前截擊。（李弘斌攝）

詹皓晴將在27日出征，從紐西蘭展開新球季，農曆春節回台打台灣公開賽。（李弘斌攝）

結束在台灣的1個多月冬訓，詹詠然、詹皓晴姊妹過完聖誕節，就將於27日出征紐西蘭，展開2017年的新球季。拜台灣公開賽所賜，詹家姊妹在澳網後將回到台灣過農曆新年，也期待春節期間於台北小巨蛋展現球技。

「大家不會覺得畫面有點乾嗎？」詹皓晴23日一個人在台北網球場慢跑暖身，原來姊姊詹詠然重感冒發燒，缺席了這天的訓練。不過詹皓晴也解釋說：「有時候我和姊姊也會分開訓練，不成問題的。」

詹家姊妹在上月的台北海碩女網賽後稍事休息，先用10天的小假期散散心，接著就展開備戰新球季的冬訓。儘管是休兵期，但從早上練球到下午重訓，也都忙到天黑才回家。

詹皓晴在擊球訓練前先拉筋暖身。（李弘斌攝）

「我們最近在體能、肌力和瞬間反應方面，都做了很多的加強，」詹皓晴說：「調整的狀況應該蠻不錯的，也很期待第一項賽事的到來。」

詹家姊妹新球季將從紐西蘭的奧克蘭女網賽起步，接下來到雪梨暖身，再投入每年的第一個大滿貫賽澳網。最特別的是，由於台灣公開賽的舉辦，姊妹倆連兩年都可以回家過年。

「前幾年在過年的這段時間，我們都是在芭達雅比賽吧，所以也很感謝Taiwan Open，讓我們有機會在台灣過年。」詹皓晴說，也聽到台灣公開賽的報名狀況，將有多達21位女單排名百大好手來台，她開心的說：「第1屆有大威廉絲，這次也有楊珂維琪，名單非常的強！這很棒，台灣辦比賽很多好手想來！」

聖誕節即將到來，詹皓晴說自己每年都會準備禮物送爸媽，和姊姊詹詠然則沒有每年都互送禮物。她也藉機感謝球迷：「聖誕節是個感恩的日子，謝謝你們一直支持我，之後我們也會繼續努力！」

(中時電子報)