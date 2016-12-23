朴有天捲性侵案形象全毀 半年後…法院終還清白
韓國男星朴有天今年6月開始，連續遭4名女子指控性侵，在電視劇中深情王子形象全面崩壞，經警方調查後，確認朴有天沒有嫌疑，昨(22日)首爾中央法院也做出判決，針對誣告及恐嚇朴有天的首位報案A女判處2年徒刑，A女2名同夥分別被判1年半、3年半徒刑。
朴有天涉嫌性侵案，事隔半年終於真相大白，期間涉嫌誣告並恐嚇朴有天的A女還提交了悔過書，希望能藉此獲法院輕判，然而最終A女還是遭判2年半徒刑，與她共謀恐嚇朴有天的同居男友以及有黑道背景的表哥，則分別被判處1年半、3年半徒刑。
等了半年，法院終於還朴有天清白，但不少粉絲對判決結果相當不滿，「對朴有天的影響，可不是兩年能比的」、「對有天造成的負面影響要怎麼賠償」，認為法院判A女判太輕。
(中時電子報)
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