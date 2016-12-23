哈孝遠玩交換禮物 當場被噓爆

演員們玩交換禮物遊戲。(TVBS提供)

演員們玩交換禮物遊戲。(TVBS提供)

TVBS新戲《酸甜之味》劇組22日交換聖誕禮物，六月、林予晞、黃遠、方志友及哈孝遠，各自拿出精心準備的禮物與工作人員們同樂，此次交換禮物條件是「300元的無用小物」。

林予晞拿出兩雙文創手工襪及煮聖誕季節紅酒的材料包，這兩雙襪子來頭可不小，是林予晞曾經得過紅點設計大獎的好友自創品牌，結果抽到她禮物的卻是不穿襪的攝影師，只見攝影師大聲說：「妳不知道我都穿夾腳拖嗎？」林予晞連忙說：「這設計是有腳趾頭的，天氣冷可以搭配夾腳拖使用喔。」這才讓抽到禮物的攝影師笑開懷。雖然準備的禮物別出心裁，但林予晞卻抽中桌上型農民曆，讓她瞬間臉上三條線，林予晞無奈笑說：「這個現在已經很少見了，算是物以稀為貴啦。」

方志友準備實用的時間兔手動萬年曆，換得一件隨身毯與隱形眼鏡盒，雖不甚滿意，但仍算是實用禮物；黃遠則是以可愛的USB兔子燈，換到兩個玻璃保鮮罐及文具用品，只見黃遠難掩失望表情說：「這些東西對我真的很無用耶。」

六月準備的禮物堪稱驚喜包，先是拿出一件有口袋的披肩，接著又神神秘秘地拿出一袋禮物說：「剛剛那個是無用小物，現在這個很有用喔！」抽中的工作人員一拆開竟是愛馬仕的毛巾禮盒，讓全場驚呼連連，哈孝遠立刻說：「我們是規定300元，妳拿這個出來不是給我們難看嗎？」

方志友與林予晞也頻頻說：「這條毛巾好軟、好高級，我也好想要喔。」雖然大方拿出高價好禮，但六月卻是真心換絕情，只拿到一個感應式小夜燈與護手霜，一心覬覦黃遠的保鮮罐的她，飾演小弟的黃遠立刻大方應允與她交換。

哈孝遠的禮物一被抽中，哈孝遠就立刻跟抽中的工作人員道歉，果然禮物一揭曉，立刻被全場噓爆，3顆60元的扭蛋、無用的蠟燭與一小瓶沐浴乳，被六月狂虧：「你這沐浴乳是去飯店住宿時拿的吧！」緊接著抽禮物的哈孝遠立刻驚呼：「該不會我的報應來了吧？」

原本猜想禮物可能是布朗尼之類的食物，沒想到一拆封竟是一盒家庭號的保險套，讓哈孝遠忍不住怒吼：「這是誰準備的？我要殺死他！」仔細端詳保險套外盒居然還標有售價，讓哈孝遠更加火大地說：「這售價只有129元耶，不是說好準備300元的禮物嗎？」一旁幸災樂禍的六月問他：「這一盒36個，你多久才能用完？」哈孝遠先是迂迴地說：「能力越大，責任越大，這禮物其實很健康。」在眾人起鬨下，哈孝遠接著說：「大概136天吧！」讓全場笑翻。

(中時)