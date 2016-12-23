聖誕前夕開試毒趴 警查獲衝鋒槍

張姓毒販聖誕節前夕進行試毒趴，遭警循線逮捕。（陳鴻偉攝）

劉姓男子帶著2把槍枝遭警方查獲。（陳鴻偉攝）

警方查獲大批毒品、槍枝及棍棒。（陳鴻偉攝翻）

警方查獲罕見M4A1衝鋒長槍。（陳鴻偉翻攝）

大安偵查隊長黃國師說明相關案情。（陳鴻偉攝）

31歲張姓毒販以蘆洲為據點，販賣安非他命、搖頭丸等毒品，張最近看準聖誕連假來臨，各種毒趴會讓需求大增，於是進購大批毒品，23日凌晨還找來下線藥頭及毒友，大開驗貨試毒趴，遭警方一舉逮捕，更在其中1嫌身上，起獲罕見的M4A1衝鋒長槍。

大安警方指出，販毒為業的張嫌，1年多前以蘆洲中原路親戚住家為聚點，進行毒品交易，但張個性海派，有時向上游批購毒品後，就會找朋友在家開趴，順便試試「純度」，住處出入分子十分複雜，又常狂歡到天亮，終於引起警方關注。

經連月追查，警方獲知張最近積極叫貨，想利用聖誕連假大賺一筆，今天凌晨12時許，發現張又開始呼朋引伴，找來陳姓、王姓等6男1女，舉行試毒驗貨趴，一直到早上7時才結束，眾人吸得迷茫恍惚，四散倒臥在客廳內。

警方見時機成熟，進入逮捕張在內的7人，現場發現38包已分裝好，總重49克的安非他命，搜索過程中，門外又有2人在按電鈴，警方研判應是其他毒蟲，在對方進入後，將33歲劉姓男子制服，並從他的背包內，起出衝鋒槍及左輪手槍各1把，另有12發子彈。

張嫌雖坦承持毒、開趴，但強調沒有販賣，只是吸食而已，劉也否認是來買毒，辯稱是來找張聊天，對槍枝來源含糊其詞，警方偵訊後，依毒品、槍砲等罪，將9人全部移送法辦。

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(中時)