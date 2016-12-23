UBA一級虎科首勝 教練葛記豪不居功
UBA公開男一級預賽第2階段今天在高雄開打，虎尾科大以77比67擊敗國立體大，拿到隊史在男一級首勝，虎科教練由SBL球員葛記豪領軍，他強調，勝利屬於球員的。
105學年度大專籃賽（UBA）公開男一級預賽第2階段移師高雄，23至25日兵分兩路在高雄師大、義守大學進行。
虎科與國體大之戰在高雄師大登場，高雄師大恰巧是葛記豪的母校，開打前也和一些師長噓寒問暖，虎科在第4節甩開糾纏，歡欣鼓舞地迎接歷史性的一刻。
虎科蘇士軒斬獲全場最多的25分14籃板，林俊吉和梁宗哲分別砍進13和12分。
「預賽第1階段打來荒腔走板。」目前效力超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的葛記豪表示，第1階段可能是球員第一次打一級，表現失常，遇到包夾沒辦法突破半場，這階段可以，球員一直再進步。
葛記豪在上季屬於幫忙訓練性質，這季正式執教，他坦言，原本要把SBL研究對手的那一套用在虎科身上，結果不管用，這階段沒有研究對手，「是他們自己打出來的。」
葛記豪發現，他執教後或許讓球員感到壓力，虎科以前在二級可能比較開心，如今球員也能放開來打，教練和球員可以說是互相學習。1051223
(中央社)
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