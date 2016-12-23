一例一休影響 國5客運將漲價
受到「一例一休」政策、增加人事成本影響，國道5號首都與葛瑪蘭客運都將在明年元月起漲價，漲幅約6％，以後單趟搭乘約漲新台幣2至8元。
「這算是恢復原有票價」，首都客運總經理李建文說，國道5號首都客運從民國96年12月11日上路迄今，為鼓勵民眾搭乘，一直都維持優惠票價，也沒調整過，但近年人事成本大幅提升，通車迄今已為每名員工調薪3次，共計6500元。
此外，台北市府、宜蘭、羅東、礁溪等轉運站相繼啟用進駐，旅客候車環境大幅改善，但也增加場站租金成本；為縮短民眾候車時間，更不斷增購五期環保新車；在各項成本都增加之際，迫不得已將維持9年的優惠酌予調整。
李建文說，從106年1月5日起，台北－礁溪全票原價90元，將調整為92元；台北－宜蘭或羅東全票原價120元，將調整為128元，漲幅約6％。
票價調漲是否也與「一例一休」政策影響有關？李建文坦言，這也是其中因素之一，但為盡量不要影響宜蘭民眾太多，已將漲幅壓至最低；乘客為節省荷包，最近也積極購買「買10送1」的回數票。
受到同樣也是營運成本增加影響，國道5號葛瑪蘭客運也醞釀跟進喊漲。
葛瑪蘭客運協理李俊仁表示，葛瑪蘭雖然最近陸續召募新司機，減輕人力壓力，但估計「一例一休」政策會讓公司每年至少要增加2000萬元加班費。
李俊仁說，為符合營運成本，明年元月起也將取消過去的優惠票價，台北到宜蘭各轉運站的單趟票價也將調漲5至6元。1051223
(中央社)
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