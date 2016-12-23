蒲公英用微笑及愛的行動 融化冷漠人心

蒲公英歡慶聖誕。(蒲公英希望基金會提供)

蒲公英歡慶聖誕。(蒲公英希望基金會提供)

蒲公英歡慶聖誕。(蒲公英希望基金會提供)

蒲公英希望基金會為響應聖誕節，日前帶著一群5-12歲的孩子去到台北車站，人手一枝玫瑰與《蒲公英希望月刊》，走上街頭把愛與祝福傳遞出去。旅客來去匆匆的步伐，因美麗的花朵得到舒緩；孩子們天使般的笑容，也讓旅客緊繃的臉龐綻放出幸福的微笑。蒲公英「把愛送給你‧溫暖你的心」，用微笑及愛的行動讓冷漠的車站，飄散出溫馨幸福的聖誕氣息。

車站的人潮雖多，卻充斥著冷漠的疏離感。收到花的同時，民眾第一反應大多質疑抗拒，但看到孩子真誠的笑容，警戒的面具瞬間被融化，驚喜的微笑也從嘴角綻放。行動不便的老人家、流浪街頭的街友、辛苦的清潔人員、形單影隻的老榮民、聚在角落的外勞……都因這份驚喜而露出笑容。受訪旅客分享，能在此時收到這份禮物，感覺很驚喜，也很溫暖。

蒲公英希望基金會表示，現今社會充斥不信任的氛圍，無形中隔絕了許多生活中美好的火花。趁著聖誕節期，蒲公英要用實際的行動，打破人心之間的玻璃牆。孩子們透過一次次遞出花朵的動作，從起初的害羞膽怯，變得勇感熱情；偶有被人拒絕，都能不氣餒，再接再厲把溫暖傳給下一位旅客，深刻體驗「傳遞祝福」的喜樂。

蒲公英於1995年成立，秉持「散播祝福‧分享愛」的理念發行《蒲公英希望月刊》，用清新雋永的小故事，為社會傳遞正面積極的力量。二十一年來，堅持免費索閱、自由捐獻，足跡遍及全台各地，成為許多人生命的祝福。這次獲「聖羅蘭花藝」贊助玫瑰花，聯手進行聖誕街頭傳愛行動，把向社會大眾所匯集到的溫暖支持，透過實際的行動，借孩子的手將這份愛傳遞出去。

這次的聖誕傳愛活動，透過「散播希望種籽計畫」，至今已獲全台148間學校響應，借由月刊故事的活動與分享，搭配「祝福彩繪卡」的著色，陪伴孩子向身邊的師生、親友一起傳遞這份最溫暖的心意。

(中時)