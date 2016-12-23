豪華農舍違農地農用 前農委會副主委沙志一申誡

前農委會副主委沙志一，在自有農舍上，將原合法俗稱的「一坪農舍」，申請增建成豪華農舍後，擅自擴大填土、種植景觀樹木等設施，違反農地農用，案經監察院彈劾，公務員懲戒委員會審理後，認為農地所有人是沙妻，且農舍已全部打掉，沙志一雖是過失，也該受懲戒，判決申誡一次。

沙志一是在漁業署長任內，他的太太2011年1月6日，透過買賣取得宜蘭員山鄉農地，並承受前手以鐵皮搭建的4平方公尺農舍，俗稱「一坪農舍」。依規定原有的農舍如轉售，後手可不受「農業用地興建農舍辦法」規定的限制，可申請增建，沙妻因此獲准核發建照增建農舍。

監察院彈劾沙志一，主要認定他身為中央政府農地管理機關的副首長，歷任農業機關首長，明瞭農牧用地應作農業使用的行政法規，且身分動見觀瞻，應作表率，盡導正農地違規使用亂象的責任，卻和配偶共同興建的農舍以外空地，擅自違法擴大填土、種植景觀樹木、庭園造景、曬場上方加蓋頂蓋、鋪設地磚，致農地、農舍及農業資材室均未作農業使用；還違法建造圍牆及拆除原有一坪農舍，有重大違失。

公懲會審理認為，沙雖非農地所有人，但卻是和妻子共同設置農舍、農業資材室、圍牆、擴大填土、種植景觀樹木等設施的，即為農地未作農用的共同違反土地使用管制違規行為人，農地企劃利用雖非沙的職掌項目，但一般人民並不知機關內部職務如何劃分，只知某人是某機關的高階人員。

沙志一的行為，會使人民認為農委會副主委，違反農委會主管農地農用法規，對政府信譽會造成重大損害，違反公務員服務法「公務員應謹慎」規定，判決申誡。

沙志一在政黨輪替前，原就申請今年6月2日退休，但監察院5月3日通過彈劾移送懲戒，小英政府520上台後，就將他調任行政院顧問，無法如期退休。

(中時)