共軍少將：南沙24小時戰備子彈上膛
中美在南海交鋒，共軍少將安衛平表示，南海是多事之海、高危之海，解放軍駐守南沙部隊全時三級戰備，子彈上膛，槍砲就戰鬥位置。
陸媒今天報導，目前擔任共軍北部戰區副參謀長安衛平曾赴南沙。他表示，南沙群島距離大陸一千多公里，南海是多事之海、高危之海，進入海洋世紀以來，圍繞主權的爭端、緊盯資源的爭奪一刻都沒有停止過，加之一些域外大國頻頻插手，越來越錯綜複雜、暗流湧動、敏感棘手。
面對全時空的現實威脅，巡防區部隊全時三級戰備，定點守礁與艦船巡礁無縫對接，值班人員24小時子彈上膛，高射機槍、手榴彈都擺上戰位，指揮員的2支槍、4個壓滿子彈的彈夾就在床頭，一伸手就可以拿到，保證一有情況能隨時開火還擊。
據了解，共軍戰備共分四級，最緊急的是一級戰備，即進入準備戰爭狀態。二級戰備則是設置陣地工事，進行臨戰訓練。
三級戰備則是國際局勢緊張，國外軍事行動對中國造成間接影響，進入戰備動員狀態 解放軍值班人員處於待命狀態，加強通信，實行偵察，限制通往軍事設施的交通，準備擴充軍隊，準備戰備物資，準備設置陣地工事。
至於四級戰備則為調整解放軍值班，進行戰備檢查，加強巡邏，增強邊防，保持正常通信。
(中時電子報)
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