爺孫戀穩定不急登記 曝兩人洗鴛鴦浴秘密
60歲《心肝寶貝》作詞人李坤城和20歲小女友林靖恩4年前譜出轟動「爺孫戀」，李坤城曾表示等女友今年11月滿20歲要登記結婚，但至今尚未行動，今(23日)兩人一起到中天上《麻辣天后傳》節目，李坤城表示，兩人結婚消息經報導後已被扭曲，所以暫延，他與林靖恩之間關係穩定，不缺證書證明，「4年來天天見面，也會一起洗澡」。
李坤城和林靖恩今雙雙現身受訪，據《蘋果日報》報導，被問及何時登記結婚、辦婚禮？李坤城表示兩人打算登記的事已被報導扭曲，因此決定暫延，林靖恩也表示順其自然，不急當「李太太」，兩人交往以來天天見面，李坤城說：「也會一起洗澡，還一起去泡溫泉」。
至於婚禮，兩人有共識會走低調樸實溫馨風格，好友林文義答應當他們的證婚人，李坤城更強調，舉辦婚宴只是其次，不是兩人重視期待的事，最重要的是幫林靖恩圓夢、旅行，言談中透露出疼女友的深情態度。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。