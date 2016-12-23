爺孫戀穩定不急登記 曝兩人洗鴛鴦浴秘密

李坤城與林靖恩登記結婚一事目前暫延。（圖／取自林靖恩臉書）

60歲《心肝寶貝》作詞人李坤城和20歲小女友林靖恩4年前譜出轟動「爺孫戀」，李坤城曾表示等女友今年11月滿20歲要登記結婚，但至今尚未行動，今(23日)兩人一起到中天上《麻辣天后傳》節目，李坤城表示，兩人結婚消息經報導後已被扭曲，所以暫延，他與林靖恩之間關係穩定，不缺證書證明，「4年來天天見面，也會一起洗澡」。

李坤城和林靖恩今雙雙現身受訪，據《蘋果日報》報導，被問及何時登記結婚、辦婚禮？李坤城表示兩人打算登記的事已被報導扭曲，因此決定暫延，林靖恩也表示順其自然，不急當「李太太」，兩人交往以來天天見面，李坤城說：「也會一起洗澡，還一起去泡溫泉」。

至於婚禮，兩人有共識會走低調樸實溫馨風格，好友林文義答應當他們的證婚人，李坤城更強調，舉辦婚宴只是其次，不是兩人重視期待的事，最重要的是幫林靖恩圓夢、旅行，言談中透露出疼女友的深情態度。

(中時電子報)