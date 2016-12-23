港股收盤創5個月低點

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香港股市連續第2週週線收黑，在耶誕節假期休市前的最後1個交易日，收盤創下5個月低點。

恆生指數下挫0.3%，收21574.76點，創7月中以來最低收盤紀錄，週線收跌2%。恆生國企股指數下跌0.2%，收9181.75點，週線收跌2.4%。港股26、27日因逢耶誕節休市。

能源股跌幅在各產業類股中居冠，下跌逾1%。（譯者：中央社陳昱婷）1051223

(中央社)