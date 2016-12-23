蔡總統：碩博士教育並非每個人必走的路

總統蔡英文今天表示，工作的意義比繼續升學重要，碩博士高等教育並不是每個人必然要走的路，「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」這項方案就是鼓勵同學們高中職畢業後就進入職場。

蔡總統今天上午參訪國立台中高級工業職業學校，首先聽取台中高工校長黃維賢簡報該校創校沿革及辦學現況；蔡總統隨後致詞表示，執政者最重要的責任，就是要讓教育在未來國家發展過程中具有定位。

她認為，工作的意義比繼續升學重要，因此碩博士高等教育並不是每個人必然要走的路，然而，目前台灣社會仍以學歷作為衡量的標準，家長們也都希望孩子們能大學畢業，繼續攻讀碩博士學位；為了要翻轉下一個世代對教育的看法，政府準備推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」。

總統指出，技職教育是人生重要過程，不論是職業學校或一般高中都應該要有技職教育，才能訓練出創新能量、成熟度與耐性，也顯見技職教育在人格養成過程扮演重要角色；因此，政府不只應強化職業學校的技職教育，一般高中的技職教育亦應加強，尤其是學徒與實作上經驗。

她表示，「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」這項方案是鼓勵同學們高中職畢業後就進入職場，累積下一個人生階段的基礎，政府會協助排除所有障礙，讓同學們在就業後，能接軌回到學校升學；同時，同學們在就業的3年期間，政府還會每個月存1萬元到所有戶頭，讓同學們在沒有學貸的情況下能繼續升學。

總統與學生代表座談時與同學們分享自身求學經歷，她表示自己曾在學校教書，也曾參與台灣在80年代到西元2000年的對外貿易談判，這些人生經驗對她很有幫助，也顯見大家應具備必要的技能。

蔡總統說，現今科技發展快速，社會、經濟結構也改變，很多人在「一次教育」的情形下，可能會無力支撐、面臨失業；學習不是一次就能完成，應分階段完成，而下個世代的年輕人應有一段時間是在學習，另一段時間在工作，讓學習與工作重複出現。

她說明，「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」這項方案是為了鼓勵高工職或高中學生畢業後，先進入職場工作一段時間，之後再回到學校繼續升學，也請教育部做好接軌工作，讓同學們不會產生繼續升學的困擾；目前這項方案正在規劃中，已有初步具體計畫。

最後由學生代表呈贈雷射切割成品「Q版小英總統畫像」給蔡總統，由於耶誕節將屆，總統也分發耶誕節糖果給同學們，現場氣氛熱絡歡愉。1051223

(中央社)