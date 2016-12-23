建商插旗單元2，綠美化建案搶商機

朝坤建設總經理林振福（左）與建築師游朝舜，在台中市單元2以生態工法打造別墅建案。（盧金足攝）

台中市單元2強調低密度、低容積、低建蔽、高綠覆率「三低一高」特色，未來將成為面積最大的綠色住宅區。（盧金足攝）

建築師風行師法自然，垂直綠化蔚為國際建築新趨勢。（圖／建商提供）

台中市單元2總面積逾186公頃，建築用地面積逾107公頃，吸引很多建商插旗，在雲林推出上百個建案的朝坤建設，以「豐簷」別墅為進軍台中代表作，單元2成一級戰區，包括精銳建設「花千樹」及「精銳博」、「精銳雲」，陸府建設「植森」，惠宇建設的「惠宇大聚」也捷足先登，大搶單元2商機。

強調低密度、低容積、低建蔽、高綠覆率「三低一高」特色的單元2，被視為別墅和大樓建案熱區，也是大台中繼7期之後的下一個新房市戰場。

朝坤建設總經理林振福表示，垂直綠化發展不過10餘年，因應地球暖化，蔚為國際建築新趨勢，單元2悄悄吹起垂直綠化風，不畏房市低迷的景氣，有天有地的透天別墅，還是有很多擁護者，以生態工法興建的「豐簷」在市場一枝獨秀。

「一棟別墅的價值不在其居住坪數，而是它的綠地尺度！」林振福說，在建築推動垂直綠化，希望大家做自然的客人，新落成的「豐簷」建案，就儼然是單元2小綠洲，家家戶戶都有小花園，還有融合外走道內廊道的十字交叉綠化，常有客戶相揪回流看屋，欣賞綠化美景。

此外，投入生態建案的陸府建設，也在單元2推出生態大樓「植森」，上千坪基地只用221坪蓋房子，規畫出800多坪森林花園，另新闢「植深館」美學館，提供藝文活動和美展、講座，免費課程供陸府家族充電。

(中時)