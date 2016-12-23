柯文哲確定連任不合作 民進黨：尊重

台北市長柯文哲確定參選連任，並且不與民進黨合作。民進黨發言人王閔生表示，柯文哲任期才做到一半，怎麼去評論人家的好壞，「如果我們這樣就評論他的好壞，小英任期才做半年多，難道我們現在階段就可以說，小英未來選連任是不是有希望？」

王閔生指出，柯文哲的決定，民進黨沒有什麼意見，現階段距離下次選舉還有一段時間，尊重柯個人意願，大家都知道民調起起伏伏，不能說人家現在做的好或壞，或許柯現在很多做法是讓民眾質疑，但搞不好過了一年，大家也會覺得，其實柯文哲之前做得還不錯，這還是要取決民意，民進黨一個政黨去評斷一個人的好壞，現在實在也沒必要。

至於民進黨會有自己人選嗎？王閔生說，到時民進黨一定會有機制，至於是否和柯文哲協調整合，到時後也要看決策單位如何處理，民進黨提名也是有一定程序機制再處理。

(中時)