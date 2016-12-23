3層樓音樂盒藝術 PANDORA迎耶誕好霸氣

Janet應PANDORA之邀，現場表演小提琴，為耶誕節提前暖身。(PANDORA提供)

PANDORA在台北SOGO復興館前打造一座高3層樓的北歐魔幻聖誕裝置音樂盒，十分浪漫應景。(PANDORA提供)

PANDORA在台北SOGO復興館前打造一座高3層樓的北歐魔幻聖誕裝置音樂盒，十分浪漫應景。(PANDORA提供)

PANDORA有請JANET與耶誕老人一同提前幫大家過耶誕。(PANDORA提供)

耶誕節進入倒數，正當許多品牌都選擇打造耶誕樹應景時，飾品品牌PANDORA不跟風，選擇在台北SOGO復興館前打造一座高3層樓的北歐魔幻聖誕裝置音樂盒，還找來女星Janet現場拉小提琴，並帶領管弦樂團與合唱團快閃表演Let it Snow曲目，為熙攘往來的台北街頭注入耶誕驚喜，現場還有耶誕老人與小天使們，提前讓人感受耶誕佳節氣氛。

PANDORA給民眾的驚喜音樂盒裝置藝術，也融入2016年魔幻聖誕系列，「可愛薑餅人」、「北歐雪人」、「聖誕老人雪橇」、「浪漫聖誕雪屋」四款串飾，讓裝置藝術更符合耶誕氛圍，品牌驚喜不僅於此，更自即日起至 2017年1月2日間推出，凡與PANODRA耶誕造景合照並打卡分享#PANDORA2016XMAS上傳至社群網站，並於SOGO復興館PANDORA專櫃消費不限金額，還可獲得小禮物。

(中時)