中投：收到裁定書後決定是否抗告
台北高等行政法院駁回中國國民黨針對中投、欣裕台為附隨組織聲請的停止執行。中投公司董事長陳樹今天表示尊重，收到法院裁定書，與律師諮詢意見後，再決定是否提抗告。
國民黨不服黨產會決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織處分，認為將導致2公司無法處分財產，向法院聲請停止執行。法院今天認定並無造成難以回復損害的急迫必要性，駁回聲請。
陳樹下午在國民黨召開記者會表示，中投、欣裕台目前人事完全獨立，兩家公司的董事、監察人是以自然人選任，並非法人代表，國民黨沒有干涉。
陳樹說，黨產會認定中投、欣裕台是國民黨附隨組織後，不到1個月又決議命股權移轉國有，很欣慰高等行政法院先針對股權移轉國有部分，裁定行政訴訟確定前停止執行，判國民黨與中投、欣裕台勝訴。
陳樹表示，如果沒有針對被認定為附隨組織與股權移轉聲請停止執行，一旦股權移轉國有，對未來經營上會受到很大限制，非常不方便。
他說，中投與欣裕台所有財產應該個別認定，哪裡有不當，不能用毒樹果理論，認定全部都是不當黨產；應該基於法治原則，不要有政治清算心態，所有事證都應該攤開來看。
中投也發布新聞稿說，中投、欣裕台為合法營運的公司組織，黨產會行政處分的法律效果損及中投、欣裕台信用及履約能力，已嚴重影響日常營運及與金融機構及各交易相對人的往來，衝擊中投、欣裕台營運資金的調度，造成資產價值減損等重大損失。
中投表示，依目前黨產會急躁與粗暴作法，被認定為附隨組織後，極有可能導致中投、欣裕台將蒙受難於回復的急迫損害。1051223
(中央社)
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