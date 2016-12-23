苗栗客家大院轉型 打造影視觀光基地

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苗栗縣府招商引資再添亮點，位於銅鑼鄉的客家大院以標租型態吸引國內演藝團隊投資，打造「貓貍影城桐花樂園」，希望塑造兼具影劇拍攝、文創功能的客家影視基地，帶動觀光。

苗栗縣政府今天舉辦縣長徐耀昌就職2週年記者會，徐耀昌細數就任以來招商成果，並宣布最新一筆投資案，將由金騰國際傳播公司標租投資上億元打造「貓貍影城桐花樂園」，促使原銅鑼鄉客家大院暨桐花公園轉型，成為結合影視、文創、旅遊的觀光據點，創造在地就業機會，增加縣庫收益，帶動縣內7大展館邁向新的里程碑。

金騰國際傳播公司創辦人馮興華導演、負責人金燕玲今偕同藝人李（王羅）、林小樓、林健寰、黃建群、安定亞等人出席記者會，期望與縣府合作，共同提升演藝文創及觀光旅遊產業。

馮興華目前正籌拍台視8點檔戲劇，他指出，多年前曾到苗栗取景，被純樸客家文化及優美環境所吸引，經多次造訪銅鑼客家大院暨桐花公園，認為腹地完整且週邊交通路網便捷，潛力十足，因此搭配苗栗目前最夯的吉祥物「貓裏喵」主題，從客家文化出發，延伸發展成影視觀光基地。

他說，貓貍影城初期規劃設施包括入口意象、迎春花海、客家傳統文物裝置藝術及電影、電視劇搭建場景，後續還將建置數位VR虛擬實境主題館、文創藝術體驗館及藝人展演館等，各項設施場景以不破壞現有自然環境為原則。

縣府農業處表示，金騰國際傳播以每年200餘萬元向縣府租賃客家大院暨桐花公園，租期9年，每年並提撥部分文創商品收入回饋縣府，估計縣庫1年進帳至少達千萬元。

農業處副處長陳樹義指出，客家大院暨桐花公園目前收入僅賴收費停車場1年約400萬元進帳，但整個園區單是植栽、清潔維護就須支出1000多萬元，根本入不敷出，縣府另須投入人力管理造成業務單位不小壓力，期望透過轉型，活化園區經營。1051223

(中央社)