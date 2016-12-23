展初學成果 正義國小管樂團讚

酷愛音樂的金門縣正義國小校長許瑞芬，今年暑假掌校以來極力打造音符校園，多位學生今天在年度教學參觀日展現一學期來的管樂學習成果，不但學生有成就感，親師也刮目相看。

由於適逢耶誕佳節，正義國小教學參觀日結合耶誕節，充滿耶誕歡樂氣氛；但與過去表演節目最大的不同是，今年安排了不少管樂表演，特別的是，多數參與演出的學生都是這學期才首次接觸管樂器。

一手打造金寧國中小學管樂團的許瑞芬，自8月升任正義國小校長後，延續愛樂初衷，把管樂也帶進正義校園，讓學生學習薩克斯風、小號、長笛；幾個月下來，許多學生從一竅不通到架勢十足，讓家長和老師耳目一新。

除了單簧樂團的演奏「望春風」和「奇異恩典」，五年級黃以樂以長笛獨奏「聖母頌」、三年級王愷翔小號獨奏「火戰車」，以及三到五年級黃以恩、林巧浩和陳為洋的薩克斯風合奏「聖誕老人」都讓人驚豔，不相信他們才只學了3、4個月。

小五生陳為洋說，學習過程很快樂，如果學不會時再請教校長。許瑞芬則是笑說，學生每週練3天，每次1小時，學生學習興致十分高昂，常常問她：「校長，什麼時候要再練習？」如果得知她要外出開會，學生就會露出失望的表情。

除了管樂，許瑞芬說，她還引進了KDC流行舞蹈，聘請老師指導學生，讓1到6年級學生都有機會跳舞。今天參觀日男女生分開表演，男生充滿陽剛、女生則是多了幾分嬌柔和嫵媚，各有特色，而且跳得有模有樣，博得滿堂彩。

此外，鑑於現代人常誤以為耶誕節是「耶誕老公公」的生日，許瑞芬特別邀請擅長說故事的金門基督徒教會牧師李坤南和師母詹秋足，分享耶誕節的真義，讓學童知道耶誕節是慶祝耶穌的誕生。1051223

(中央社)