顧立雄：黨產法律戰才開始1分鐘
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今天表示，與國民黨的黨產法律戰，目前才是開始的第1分鐘，還有很漫長路要走，「沒有勝敗問題」。
國民黨不服黨產會決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織處分，認為將導致2公司無法處分財產，向法院聲請停止執行。法院今天認定並無造成難以回復損害的急迫必要性，駁回聲請。
顧立雄下午在黨產會召開記者會表示，今天的裁定就如同上2次申請停止執行裁定一樣，一開始黨產會就說與國民黨會有一場漫長法律戰，例如像籃球比賽總共有48分鐘，現在還在前1分鐘而已，或許雙方互說違規，而裁判喊一喊，但距離最後48分結局，還有很漫長路要走，沒有勝敗問題。
他指出，前幾天到立法院備詢，國民黨立委陳宜民說若黨產會輸了就不要再上訴抗告，「因此我說若國民黨哪天輸了也不要上訴及抗告，他說是國民黨據理力爭，黨產會也是據理力爭，因此 想俏皮問一下陳宜民是否要勸國民黨是否還要再上訴抗告」，不過他說完之後，立刻又笑說，「好啦就當沒說」。
針對北高行上週及今天的裁定，顧立雄說，確認國民黨擁有中投欣裕台股權是不當取得，只是移轉的部份先緩一緩，但大家都不能動；而今天附隨組織進一步確認，代表國民黨與中投欣裕台附隨組織關係也不能拿掉。1051223
(中央社)
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