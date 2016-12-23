支付寶推動中國版Pokémon Go
華爾街見聞報導，中國版的寶可夢（Pokémon Go）正式上線了，只不過捕捉的物件由神奇寶貝變成了「紅包」。
日前，支付寶推出了一項紅包新功能，即AR實景紅包。與今年的現象級遊戲Pokémon Go相似，支付寶的「紅包」也是將AR元素與LBS結合，但增加了圖片識別的功能。
「藏」紅包的使用者不僅需要設置紅包總額與個數，還需要拍攝一張線索圖；「搶」紅包的使用者則需要同時滿足兩個條件，即在紅包所在地點的500公尺範圍內，並成功掃描線索圖中的物體。
值得注意的是，AR實景紅包並非短期活動，而是長期產品，紅包的發放者也並不局限於個人用戶。2017年1月1日起，用戶將可以在紅包地圖中找到商家的AR現金紅包。商家用戶的每日紅包限額為1千萬元人民幣。
目前，支付寶已經宣佈AR紅包的首批合作品牌，包括可口可樂、寶潔、優衣庫等。
(工商)
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