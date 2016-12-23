李振昌確定與洛磯簽約 婉拒經典賽徵召

李振昌確定與科羅拉多落磯隊簽下合約，並婉拒參加經典賽徵召。（資料照，取自西武官方粉絲團）

去年轉往日職發展的李振昌，今確定與美職科羅拉多落磯隊達成協議，雙方將簽下小聯盟合約並邀請參加大聯盟春訓，李振昌盼明年能夠爭取大聯盟登場機會，也確定婉拒參加經典賽徵召。

李振昌去年轉往日職發展，結果成績表現平平，明年將重返美國職棒，李振昌興奮表示：「真的沒想到還能再次挑戰大聯盟，我很珍惜這樣的機會。」李振昌目前都跟隨著經紀公司所安排的個人體能訓練師，持續維持自主訓練，預計將在明年1月出發前往美國。

至於明年的世界棒球經典賽，由於適逢大聯盟春訓期間，為了能專心拚上大聯盟開季名單，李振昌已做出不參加的決定。李振昌個人已向郭泰源總教練報告，經紀公司也已正式通知中華棒協。

(中時電子報)