瑞信、德銀認栽 願支付美國共3,600億罰款

瑞信集團在與美國司法部多次協商後，決定認罪支付高額罰款。（圖/美聯社）

瑞士信貸集團（Credit Suisse）與德意志銀行（Deutsche Bank）雙雙認栽，表明願支付美國司法部（U.S. Department of Justice）先前因他們販售「毒債」（toxic debt），以致引發美國次貸危機（Subprime mortgage crisis）的指控所開出的天價罰款。瑞信在與美國官方多次協商後，最後將付出50至70億美元（約1,650億至2,310億台幣）的罰款，至於德銀，原表態不願支付的它，如今將可能支付比瑞信更高的72億美元（約2,376億台幣）罰款。

據路透社（Reuters）報導，兩間國際知名的金融機構在面對美國政府龐大的壓力下，最終選擇妥協認罰。美國司法部之前指控瑞士信貸集團與德意志銀行，在誤導和利誘等手段下，讓顧客買下最後成為廢紙的「毒債」，間接引發當年的次貸金融風暴，對此在經過調查後，分別祭出天價罰款。瑞信在與美國官方多次斡旋協商後，最終同意支付50至70億美元（約1,650億至2,310億台幣）的罰款取得和解；而原先公開表態不願付款或和解的德銀，也透過法蘭克福（Frankfurt）總部表態願意支付72億美元（約2,376億台幣）的罰金取得和解。

原先強硬表態不認罪的德銀，也隨瑞信一同選擇支付罰款和解。（達志影像/Shutterstock）

這兩起天價罰款，都是2012年由歐巴馬總統下令徹查次貸風暴原因而起。（圖/美聯社）

美國司法部是自2012年起，奉歐巴馬總統（Barack Obama）下令徹查華爾街（Wall Street）相關金融機構的命令，尤其是對信用抵押（mortgage securities）市場領域，勢必查出當年引發次貸風暴的兇手。除了瑞信與德銀兩大金融機構中槍外，英國的投資銀行- 巴克萊銀行（Barclays）也是起訴名單之一，但巴克萊官方昨公開表態，「（我們）將不會認罪或支付罰款，巴克萊未來不排除提前一切可能洗清指控的訴訟和手段。」

英國知名的巴克萊銀行將成為第三個被開罰的銀行。（圖/美聯社）

此次的罰款總計至近120億美元（約3,960億台幣），但對瑞信而言，雖付出天價的罰款勢必對集團營利有極大的損傷，但解除與美國政府的訴訟卻讓它在期貨市場上漲2.4%。可對於根基搖搖欲墜的德意志銀行來說，如此龐大的罰款可說是雪上加霜，未來能否順利脫困，也將是國際金融市場的焦點之一。

(中時電子報)