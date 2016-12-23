中遠海運在天津成立綜合物流總部

新華網報導，作為中國大陸海運市場上的巨無霸，近日，中遠海運綜合物流總部：中遠海運物流有限公司在天津空港經濟區正式成立。此次落戶空港的中遠海運物流，由原中國遠洋物流、中海集團物流和中海船務代理3家公司整合而成，目前公司整體營業額超過250億元人民幣。

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