北京市開啟國企員工持股試點

新華網報導，北京市國資委推出在國有控股混合所有制企業推動員工持股試點的實施辦法，同意員工可以貨幣、科技成果入股，但員工持股總量原則上不高於公司總股本的30％。同時，上市公司鎖定期滿後，公司董事、高管人員每年可轉讓股份不得高於所持股份總額的25％。

(工商)