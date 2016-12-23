日人吃熊肉食物中毒 旋毛蟲惹的禍
日本茨城縣水戶市的餐廳推出「烤熊肉」料理，15人吃了熊肉後出現起疹子、發燒等症狀。經水戶保健所調查斷定，是寄生在動物身上的旋毛蟲引起的食物中毒，這是日本國內第4起旋毛蟲食物中毒的罕見病例。
茨城縣指出，位於水戶市南町的1家餐廳在11月24日到12月8日之間，用顧客帶來的熊肉烹調，推出「烤熊肉」料理，15名20歲到50多歲的客人吃了後出現食物中毒的症狀。15人到醫院就診後，現在還有1人在住院中，其他都已出院。
該餐廳表示，熊肉是1位客人在北海道打獵捕獲帶來的。水戶保健所調查剩餘冷凍保存的熊肉時，發現了寄生蟲「旋毛蟲」，在食物中毒患者身上也發現旋毛蟲的抗體，故確定是旋毛蟲引起的。該餐廳已被勒令停止營業。
旋毛蟲大多寄生在熊等野生動物或家畜身上，潛伏期為7至21天，肉品若沒有完全加熱、煮熟，人吃了會出現腹痛、發燒等症狀，嚴重的感染則可能有致命的危險。
日本三重縣1981年曾發生旋毛蟲食物中毒，這次則是時隔35年的第4起病例。
(中時)
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