稱霸六都！全國城市好旅宿評比 高雄獲特優

我要評比

高雄榮獲第二屆城市好旅宿評比「特優」，交通部觀光局副局長劉喜臨（左）頒獎給高市觀光局長曾姿雯。（柯宗緯翻攝）

交通部觀光局舉辦「第二屆城市好旅宿評比」結果出爐，高雄市拿下最高榮譽「特優」，成為六都之首。觀光局指出，近年在有限人力下，積極管理旅宿業，維護消費者權益及住宿安全，另也輔導非法旅館合法化，而響應新南向政策，兩家旅館通過穆斯林認證。

交通部觀光局副局長劉喜臨指出，透過評比小組委員共識討論，針對22縣市評比等第排序，評比優良者予以表揚獎勵，期許增強地方基層於管理旅館業及民宿效能，研議落實全國旅宿業管理機制，提升國民優質旅遊品質。

高雄市去年僅獲「甲等」，經過一年蛻變，拿下六都中唯一的「特優」殊榮，高雄市觀光局長曾姿雯代表受獎並表示，要做好旅宿管理需要有完整執行規劃、足夠人力、深厚法律素養及高度抗壓能力，從旅宿業登記之核發、合法旅館每年定期檢查管理、非法旅宿業的稽查取締，再再需要下很大工夫及心力。

觀光局產業科長王姿灌指出，高雄市旅宿業合法旅館有389家、民宿59家，非法旅館24家、非法民宿2家。近年更成立「高雄市政府旅宿業設立登記輔導小組」辦理聯合會勘，提供諮詢平台及初步診斷結果，輔導申設旅宿登記，並輔導非法轉型合法。

王姿灌指出，民宿管理法已近15年未修法，過去民宿受限無法在都市計畫區內設置，然而面對多樣化的旅宿需求，中央有意鬆綁法令，研擬都市計畫區內「人文歷史風貌區域」將可設置民宿，高雄市正積極研擬規劃 「人文歷史風貌區域」，針對歷史街區老屋活化，以配合法令修正。

另，配合中央政府南向政策，積極建置友善穆斯林環境，本市目前通過穆斯林友善餐旅認證有國賓大飯店及翰品酒店2家旅館，通過穆斯林友善餐廳有君鴻酒店，在105年8月26日辦理「高雄市穆斯林友善餐旅認證輔導說明會」後觀光局成立穆斯林友善餐旅認證平台，協助有意願參加認證之旅宿業者辦理申請事宜。

曾姿雯利用各縣市代表來高雄參加成果發表的機會，推薦來「暖冬遊高雄」旅遊行程，主打「2016來觀光吧！魅力林園大寮」、「2017高雄燈會藝術節」兩大亮點活動，邀請全台民眾趁暖冬來港都，享受南部的好天氣、暢遊大高雄。

除此之外冬季高雄更是許多運動賽事與集訓的場地首選，觀光局更是為此特別設計包含棒球、高爾夫、馬拉松、籃球及自行車相關景點遊程，邀請來高雄參與運動賽事與駐地集訓的運動員、家屬、伴侶及旅客，在閒暇之餘同時玩遍大高雄。

(中時)