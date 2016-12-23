日皇感謝民眾傾聽其生前退位的想法
日皇明仁23日歡度83歲生日，他提前在皇宮召開記者會，提及8月8日透過影片表達想在生前退位的強烈意願之事表示，「非常感謝許多國民的傾聽，並設身處地思考退位的問題」。
這是日皇前次發表影音談話後，首次在正式場合言及有關退位問題的心境。他回顧說：「回首作為天皇的自身經歷，近年來不斷思考有關今後應有的形態和職責，在跟內閣商議後才表明（生前退位的想法）」。
日本憲法規定，日皇沒有參與國政的權限，但現行制度中沒有天皇退位的相關規定，由於日皇年事已高，難以承擔過重的公務，故有必要採取相關的法律措施。
日皇很謹慎地表達他想退位的意願，又強調尊重憲法的立場，以避免被外界認為他在催政府改變制度。日皇在生日記者會上也強調，他是經由與內閣商議後才發表自己的想法，再次強調尊重憲法的立場。
日本輿論大多支持天皇生前退位，日本政府也組成專家會議研議有關天皇退位的法律問題，目前的討論偏向於制定僅限現任天皇適用的特別法，最快可望在明年的例行國會上通過。
(中時)
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