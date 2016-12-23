中信兄弟新教頭 1984奧運目睹郭總飆158公里火球
中信兄弟新任教頭美籍史奈德，是該球團董事長陳信揚親自到美國面談多位候選人後，最後敲定的人選，事實上，史奈德與台灣棒球相當有緣，1984年就在洛杉磯奧運棒球表演賽，看過當年中華隊王牌投手郭泰源飆出158公里火球。
1984年洛杉磯奧運，第1場開幕戰為中華對美國之戰，史奈德當時就是美國隊的內野手，先發守3壘，雖查不出他當年是否為郭泰源飆出158公里速球的打者，但現場看了肯定驚為天人。這場中美大戰中華隊以1比2敗北，但史奈德對郭總那記火球必然印象深刻。
洛杉磯奧運是史奈德第1次與台灣棒球第1次接觸，第2次是1993年，那年道奇隊以大聯盟25人名單，來台參加中華職棒國際邀請賽，與中職3支聯隊進行3連戰，當時陣中除了有紅遍半邊天的「草莓先生」史卓貝利，還有史奈德，後來還與「金臂人」黃平洋交過手。
史奈德1986登上大聯盟，9年大聯盟生涯先後效力過印地安人、白襪、藍鳥、巨人與道奇5支球隊，生涯累計出賽1068場，擊出902支安打、149轟及488分打點。
(中時電子報)
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