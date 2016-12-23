一例一休制 北市：明年4月前可看出問題
一例一休提前今天正式上路，台北市勞動局長賴香伶說，明年4月前可看出新條文問題，會有輔導計畫，不是沒勞檢或處分；副局長鄒子廉表示，有特殊違規就開罰，以4個月為原則。
立法院6日三讀修正通過勞動基準法部分條文，勞工每7天中至少應有2天休息，1天為例假，1天為休息日。總統府21日發布總統令，正式公布勞基法相關修法條文。1例1休23日正式上路，勞工在休息日加班，雇主須依休息日加班費的方式給予加班費。
勞動局解釋，除勞基法第34條（輪班制勞工於換班間隔時間）修正規定施行日期由行政院另定，第37條（國定假日）、第38條（特別休假）條文自明年1月1日施行外，其餘條文第23條（工資清冊）、第24條（加班費）、第30條之1（四週變形工時）、第36條（一例一休）、第39條（假日出勤）、第74條（申訴保護）及第79條（罰則）自23日起即行生效。
賴香伶說，新修法要查其實不難，企業要改善是可以做到，但有些比較難的部分，像排班、空班休息時間等，這需要輔導，企業排班或人力調度，不是開罰就能改善，會進行輔導。
她表示，1月到4月會看出條文出現的問題點，過程中會進行輔導，且不是沒勞檢或處分，是用輔導方式讓企業或勞工適應新法，若企業有刻意違規部分，像不遵守法令解釋，仍會加重處分。
鄒子廉說，勞檢會持續進行，新法上路，有些勞工不見得理解也不清楚申訴項目，且若是申訴具體就會進行勞檢，雇主改善後有維持勞工權益，就不會開罰；希望不要讓事業單位誤解，明年4月前就會開罰，但有惡劣的特殊狀況就會開罰，原則以4個月原則。1051223
(中央社)
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