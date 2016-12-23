為在一起領養他 阿公級同志父子終准婚
美國賓州一名男同志為了和相戀長達46年的伴侶在一起而領養他，2人被迫成為父子，歷經一番波折後，這對年近80和70歲的同志伴侶，終於獲准結婚，他們感恩說，這是很棒的耶誕禮物。
英國「地鐵報」報導，由於同性婚姻當時在美國尚未合法，高齡79歲的尼諾（Nino）在2012年合法領養羅蘭（Roland），以讓2人獲得部分法律保護。
現在賓州高等法院裁決，他們能解除領養關係，結為連理，為賓州處於相同情況的同志情侶立下法律判例。
在美國同性婚合法前，同志情侶領養對方的情況很普遍，以獲得部分法律保護，譬如繼承權。
2015年同性婚在美國全數50州正式合法，但尼諾和羅蘭被告知，他們無法結婚，因為他們在法律上是父子關係。
2015年法官歐圖爾（Lawrence O'Toole）表示，他無法解除這項法律監護關係，因此這對同志愛侶上訴至上訴法院。
法官甘特曼（Susan Peikes Gantman）表示：「賓州同性婚姻法已經修改了，同志情侶現在能行使基本的結婚權。」
甘特曼表示：「因此，過去取得成人領養的同性伴侶現在想尋求取消或解除領養，以共結連理，孤兒法院有權取消或解除此成人領養。」
尼諾和羅蘭表示，他們終於「鬆了一口氣」，而且對這個很棒的耶誕禮物「感到感恩」。（譯者：中央社蔡佳伶）1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。