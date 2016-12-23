為在一起領養他 阿公級同志父子終准婚

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美國賓州一名男同志為了和相戀長達46年的伴侶在一起而領養他，2人被迫成為父子，歷經一番波折後，這對年近80和70歲的同志伴侶，終於獲准結婚，他們感恩說，這是很棒的耶誕禮物。

英國「地鐵報」報導，由於同性婚姻當時在美國尚未合法，高齡79歲的尼諾（Nino）在2012年合法領養羅蘭（Roland），以讓2人獲得部分法律保護。

現在賓州高等法院裁決，他們能解除領養關係，結為連理，為賓州處於相同情況的同志情侶立下法律判例。

在美國同性婚合法前，同志情侶領養對方的情況很普遍，以獲得部分法律保護，譬如繼承權。

2015年同性婚在美國全數50州正式合法，但尼諾和羅蘭被告知，他們無法結婚，因為他們在法律上是父子關係。

2015年法官歐圖爾（Lawrence O'Toole）表示，他無法解除這項法律監護關係，因此這對同志愛侶上訴至上訴法院。

法官甘特曼（Susan Peikes Gantman）表示：「賓州同性婚姻法已經修改了，同志情侶現在能行使基本的結婚權。」

甘特曼表示：「因此，過去取得成人領養的同性伴侶現在想尋求取消或解除領養，以共結連理，孤兒法院有權取消或解除此成人領養。」

尼諾和羅蘭表示，他們終於「鬆了一口氣」，而且對這個很棒的耶誕禮物「感到感恩」。（譯者：中央社蔡佳伶）1051223

(中央社)