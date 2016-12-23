柯文哲拚連任 顧立雄：沒動念選北市長

行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今天表示，他沒有起心動念要在2018年選台北市長，因此台北市長柯文哲表態拚連任，跟他沒有任何關係。

顧立雄下午召開記者會，說明國民黨申請中投附隨組織停止執行遭法院駁回一事， 媒體會後詢問柯文哲表態拚連任，2人曾有競爭關係之下，會不會影響到未來動向？

他回答說，「我沒有任何起心動念要在2018選台北市長，這樣清楚吧？」強調與柯文哲要不要連任沒有任何關係。1051223

(中央社)