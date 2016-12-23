台南婦人路倒不治 警協查身分

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台南市中西區和平街昨天下午傳出有1名年約80歲老婦路倒事件，雖經民眾發現通報消防隊，但送醫後宣告不治。警方查訪後仍無法確認死者身分，籲請民眾提供線索。

台南市警察局第二分局今天表示，昨天下午1時許，有民眾在和平街54號路旁發現1名老婆婆身體不適蹲坐在地，隨即上前關心，並拿椅子給老婆婆坐。隨後通報警方及消防隊，經救護車送醫後宣告不治。

警方指出，附近查訪後無法得知死者身分資料；死者年約80歲，身高約150至155公分，頭髮灰白，著綠色長褲、頭戴粉色圓形毛帽、現場留有一手推車、車上有一綠色帆布袋，身上僅有1個10元銅板及1串鑰匙，鑰匙圈上有「嘉南藥理科技大學生活應用與保健系」標誌。

警方指出，民眾如有死者相關訊息，可聯絡台南市政府警察局第二分局海安派出所：06-2290153、或第二分局偵查隊06-2134494。1051223

(中央社)