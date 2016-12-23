取締Uber 高市開罰逾290萬
Uber今年2月17日進入高雄市違法營業以來，高雄市政府會同警方即展開聯合稽查，迄今已開罰58件，累計開罰金額逾新台幣逾290萬元。
高市交通局為保障合法計程車業者權益及市民乘車安全，結合高雄市監理所、高雄區監理所、市警局交通大隊及計程車業界組成Uber聯合稽查小組，稽查Uber違規營業，迄今受理檢舉、移送案件累計100件，截至目前共開罰58件，開罰金額共計逾290萬元。
Uber聯合稽查小組昨天又查獲1輛Uber違規營業，陳姓駕駛自三多商圈搭載乘客到台鐵新左營站，陳男表示，才開2週就被逮，真倒楣；聯合稽查小組當場製作陳姓駕駛違規營業筆錄，作為日後開單告發依據。
交通局表示，配合交通部推動「多元化計程車政策」力抗UBER，高市率先全國評選出4家計程車業者經營多元化計程車服務，今年底將有第1波多元化計程車上路，高市也將率先全國成為第1個實施多元化計程車試辦城市。
交通局長陳勁甫指出，面對Uber入侵，唯有翻轉傳統計程車產業經營型態，注入創新服務思維，提升服務品質，才能戰勝Uber。
陳勁甫又說，高市計程車提升服務品質作為已獲相當成效；全市計程車車輛數由民國102年底7954輛增至目前8562輛，司機收入也由102年底每天近1500元，增至目前約1850元，交通局推動計程車升級作為成效，可見一斑。1051223
(中央社)
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